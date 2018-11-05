مخرج مباراة الأهلي والترجي يكشف من مسرب لقطة تي شيرت وليد أزارو

تحدث هشام عبد الداود، مخرج مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن لقطة تمزيق وليد أزارو، مهاجم الأهلي، قميصه في اللقاء، والتي تسببت في إيقاف اللاعب مباراتين.





وقال "عبد الداود"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "لم أشاهد هذه اللقطة أثناء إذاعة المباراة، والدليل على ذلك أنها لم تظهر في الـ90 دقيقة التي قمت بإذاعتها على الهواء".





وتابع: "لم أشاهد هذه اللقطة داخل عربة النقل التلفزيوني الخارجي، هذه اللقطة لم تخرج من العربة الخاصة بي وأنا المسئول عنها ولا يستطيع أي فرد إذاعة لقطات من الداخل إلا بإذن مني".





وأضاف "وارد أن تكون لقطة وليد أزارو تم تسريبها من داخل غرفة الـ VAR الموجودة في ملعب برج العرب".