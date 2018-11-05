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أخبار العالم

مصر ترجئ زيارة وزير خارجية البرازيل بعد تعهد رئيسها بنقل السفارة للقدس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الاثنين، إن مصر أجلت زيارة للوزير ألويسيو نونيز فيريرا.

وذكر مصدران دبلوماسيان أن هذه الخطوة ترجع إلى تعهد الرئيس المنتخب جاير بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

وكان من المقرر أن يتوجه نونيز فيريرا إلى القاهرة في زيارة من الثامن إلى 11 نوفمبر الجاري يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري.

وأفادت وزارة الخارجية اليوم أن الخارجية المصرية أجلت زيارة نونيز فيريرا لتعارضها مع جدول أعمال كبار المسئولين، إلا أن مصادر بوزارة الخارجية أكدت أنه لم يتم طرح موعد جديد، وأشارت إلى استياء مصر من مقترح بولسونارو.

ويحذو بولسونارو فيما يتعلق بنقل السفارة حذو نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي أقدم على هذه الخطوة في مايو الماضي، بعدما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويخالف تعهد بولسونارو السياسة الخارجية التي تتبعها البرازيل منذ فترة طويلة في دعم حل الدولتين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
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