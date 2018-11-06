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رياضة

دونجا: إيقاف وليد أزارو سيؤثر على الأهلي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
صدى البلد
محمد سمير
وصف تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، العقوبة الموقعة على مهاجم الأهلي وليد أزارو، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإيقافه مباراتين، والتي على أثرها سيغيب عن إياب نهائي دوري الأبطال، "بالعقوبة الشديدة".

وقال دونجا فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: بالتأكيد غياب ازارو سيؤثر على الاهلي فى مباراة الجمعه.

وتابع: "بحب المهاجم اللى عنده سرعات، ويعرف جيدا طريق مرمى المنافس، ووليد ازارو من هذه النوعية، بالتأكيد الاهلي سيتأثر بإيقافه".
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