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رياضة

بعثة الأهلي تبدأ الجولة الأخيرة في رحلة الحصول على اللقب الإفريقي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:42 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استعدادا للسفر إلى تونس ومواجهة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ لاعبو الأهلي في التوافد إلى المطار منذ السابعة صباحا، في حين كان العامروي فاروق نائب رئيس النادي أول الحاضرين من مجلس الإادرة الذي سيرافق البعثة، وتبعه خالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي عضو المجلس.

ويستعد أبناء الرداء الأحمر لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبل، على الملعب الأوليمبي في رادس، حيث يتوج الفريق الفائز باللقب بطل أفريقيا والذي يؤهله إلى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
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بعثة الأهلي تبدأ الجولة الأخيرة في رحلة الحصول على اللقب الإفريقي

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