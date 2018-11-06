رئيس الوزراء يعود من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

عاد إلى القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قادما من مدينة شنجهاي الصينية، بعد زيارة استغرقت 4 أيام شارك خلالها في مراسم افتتاح معرض الصين الدولي الأول للواردات، بناءً على دعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج".



والتقى مدبولي، خلال زيارته، بعدد من ممثلي الشركات الكبرى وقطاع الأعمال في الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين المصري والصيني.



وحضر رئيس مجلس الوزراء مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصيني وعقيلته للقادة المشاركين في معرض الصين الدولي للواردات بشنجهاي، فيما ألقى كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة الأولى للمعرض استعرض فيها التطورات والإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، والطفرة الكبيرة في العلاقات المصرية الصينية، وانعكاس ذلك على التعاون على المستويين التجاري والاستثماري.



وافتتح رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصيني، شي جين بينج، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، الجناح المصري في المعرض الذي يضم شركات مصرية عاملة في العديد من المجالات.

