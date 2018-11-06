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رياضة

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
نور عادل
أعرب رياض بنور، نائب رئيس نادي الترجي الرياضي، عن ارتياحه للعقوبة التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مهاجم الأهلي وليد أزارو.

كان الاتحاد الإفريقي قرر إيقاف أزارو مباراتين بسب ارتكابه سلوكًا غير رياضي في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي.

وقال "بنور"، في تصريحات تلفزيونية: "عقوبة أزارو نعتبرها خطوة إيجابية من قبل الاتحاد الإفريقي، كما أن الاعتماد على تقنية الفيديو أمر مفيد جدًا في كرة القدم".

وأضاف: "تقنية الفيديو كما تم الإعلان عنها تتعلق بـ4 أمور هي دخول الكرة إلى الشباك، ومدى صحة ركلات الجزاء، واحتساب خطأ يستحق البطاقة الحمراء ولم يشاهده الحكم، أو بطاقة صفراء منحت في وجه لاعب بشكل خاطئ، كما أن ليس من حق اللاعبين أن يطلبوا اللجوء إلى VAR".

وواصل: "الاتحاد الإفريقي يملك تسجيلًا للحوار الذي دار بين حكم اللقاء وحكام VAR، وكيف تشبث الجزائري بقراره في ركلتي الجزاء، بالإضافة إلى عدم الوقوف على اللكمة التي وجهها أزارو لشمس الدين الذوادي، ولذلك أقول أن استعمال VAR من قبل الكاف في تجربته الأولى كان مشوها".

ووجه نائب رئيس الترجي الشكر إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم وعلى رأسه وديع الجريء بسبب الموقف الحازم الذي قام به، ومساعدته للترجي منذ اليوم الأول.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3-1 ببرج العرب، وتقام مواجهة الإياب الجمعة المقبل على ملعب رادس.
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