أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8603 جنيه للشراء، و17.9556 جنيه للبيع.



وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.3107 جنيه للشراء، و20.4226 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2005 جنيه للشراء، و23.3332 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.7573 جنيه للشراء، و 17.8591 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 الين ياباني نحو 15.7623جنيه للشراء، 15.8506 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.5776 جنيه للشراء، و2.5919 جنيه للبيع

