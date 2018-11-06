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رياضة

ميسي خارج تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفًا على نظيره إنتر الإيطالي، في مواجهة نارية، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة إنتر ميلان والذي شهد عدم تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا، حيث أن إرنستو فالفيردي المدير الفني، يرفض المخاطرة باللاعب بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ومن المتوقع أن يشارك بديلًا في الشوط الثاني.

وجاء تشكيل البارسا المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: أرثر - بوسكيتس - راكيتيتش

خط الهجوم: كوتينيو - سواريز - رافينيا
ميسي خارج تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إنتر ميلان
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