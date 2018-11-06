ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك وبنزين في حملة تموين بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج من تحرير 58 قضية تموينية تضمنت ضبط اسماك غير صالحة للإستهلاك وكميات من البنزين.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، بتنفيذ حملة أمنية لضباط مباحث التموين اسفرت عن ضبط 58 قضية وتم ضبط، رمضان ص ط، 34 عاما مدير مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة لإستيلائه علي 76شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



كما تم ضبط كمية من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة قسم جرجا، كما تم ضبط 155 لتر بنزين بحوزة 3 أشخاص قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة قسم شرطة جرجا، وتم تحرير قضايا "انتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية ".



حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.



