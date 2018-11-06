ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك وبنزين في حملة تموين بسوهاج

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:33 م
العميد محمد نصحي
العميد محمد نصحي رئيس مباحث التموين
خالد رياض
تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج من تحرير 58 قضية تموينية تضمنت ضبط اسماك غير صالحة للإستهلاك وكميات من البنزين.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، بتنفيذ حملة أمنية لضباط مباحث التموين اسفرت عن ضبط 58 قضية وتم ضبط، رمضان ص ط، 34 عاما مدير مسئول مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة لإستيلائه علي 76شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كما تم ضبط كمية من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة قسم جرجا، كما تم ضبط 155 لتر بنزين بحوزة 3 أشخاص قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة قسم شرطة جرجا، وتم تحرير قضايا "انتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية ".

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: وزن الأمن القومي العربي قبل ٢٠١١ يختلف عن بعدها

انفراد.. الكاف يرفض تظلم الترجى ويؤكد غياب كوم والذوادى أمام الأهلي

الترجى يطرح تذاكر إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الأهلى

الرئيس السيسي يقود ماراثون بالدراجات لشباب العالم بشرم الشيخ .. صور

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الأشقاء العرب

إسرائيل تهدد بإسقاط الأنظمة الداعمة لحماس

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

شاهد.. السيسي عن صفقة القرن: لا نقبل أن نفرض حلا على الفلسطينيين

ترامب: تمنيت التحدث بلهجة أقل حدة لكن ليس لدي خيار

السيسي: الشعوب العربية عليها دور في إدراك المخاطر وأن تكون سندا لحكامها

دونجا: ضربتا جزاء الأهلي غير صحيحتين.. ومروان محسن الأجدر لخلافة أزارو

السيسى: مصر لن تنكفئ على نفسها بالداخل وواقع المنطقة صعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

فيديو

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟