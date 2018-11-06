أمن كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالرياض.. صور

قاد اللواء خالد الشاذلي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه المهندس نصر الدين محمود الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق مركز ومدينة الرياض، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.



وشارك في هذه الحملة، نواب رئيس المركز والمدينة، والإدارة الهندسية والإشغالات والنظافة والحملة والطب البيطرى والتموين والصحة والبيئة وإدارة المتابعة وفى وجود قوة مكبرة من مديرية أمن كفر الشيخ ومأمور مركز شرطة الرياض، ورئيس المباحث وشرطة المرافق.



وأسفرت جهود هذه الحملة عن إزالة جميع الإشغالات المخالفة بالشارع العام من اللافتات الكبيرة و"التاندات" المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص، وذلك بهدف تحقيق سيولة مرور المركبات والحفاظ على حقوق المارة ومواجهة العشوائية.