اليمن: انفجار مستودع أسلحة للميليشيات الحوثية قرب الحديدة

ذكرت مصادر يمنية أن هناك انفجارا وقع في مستودع للأسلحة تابع لميليشيات الحوثي قرب الحديدة.



وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن قوات الجيش اليمني ضيقت الخناق على الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة الساحلية بعد أن طوقتها من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية ولم تترك لها سوى المنفذ الشمالي للفرار.



من جهته..ذكر الجيش الوطني أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء الحديدة ولم يعد يفصلها عنه سوى 5 كيلومترات، مضيفًا أن العشرات من عناصر الميليشيات سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم.



يشار إلى أنن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني قد أعلنت، في وقت سابق، سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحاري شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثي من المنطقة.

