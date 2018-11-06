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فن

عرض فيلم الرحلة في دور العرض الإماراتية والأردنية 8 نوفمبر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
نورا نبيل
جولة طويلة من العروض التجارية والمشاركة في مهرجانات عربية وأجنبية خاضها الفيلم العراقي الرحلة، والذي عُرض مؤخرًا لمدة 4 أسابيع في بيروت، النجاح الكبير الذي حققه الفيلم جماهيريًا في كل محطاته السابقة ما جعل الجمهور يصفه بصحوة السينما العراقية، ليبدأ فيلم المخرج محمد الدراجي محطتين جديدتين في العالم العربي من خلال سينما الإمارات والأردن اللاتي ينطلق بهما الفيلم ابتداءً من الخميس 8 نوفمبر - تشرين الثاني.

وينطلق الفيلم في الإمارات من خلال سينما روكسي في سيتي ووك في دبي، ليكون العرض الثاني للفيلم هناك بعد مشاركته في مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي شهد عرضه العالمي الأول، فيما ينطلق في الأردن من خلال سينمات جراند سينما سيتي مول وبرايم سينما البركة مول ليكون أيضًا العرض الثاني للفيلم في الأردن بعد مشاركته في مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بالأردن، وسوف يحضر الدراجي العرض الخاص للفيلم في الأردن.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من فوز الفيلم بجائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثلة لبطلته زهراء غندور، من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومشاركة الفيلم في الدورة الخامسة من أيام فلسطين السينمائية.

كانت وزارة الثقافة العراقية قد اعلنت عن تمثيل الفيلم للعراق في جوائز الأوسكار 2019 في فئة أفضل فيلم أجنبي، وحصل الفيلم على تنويه خاص من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر، وضمن منافسته في مهرجان مسقط السينمائي الدولي فاز الفيلم بجائزتي لجنة التحكيم وأفضل ممثلة، كما حصل أيضًا على جائزة لجنة التحكيم في عرضه الأول بمصر بـمهرجان شرم الشيخ السينمائي. بالإضافة لجائزتين من مهرجان السينما العربية بباريس وهما الجائزة الكبرى لـمعهد العالم العربي لفيلم الرحلة للمخرج محمد الدراجي وجائزة أفضل ممثلة لـزهراء الغندور.

وتدور أحداث الرحلة في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟

وشارك في أكثر من 10 مهرجانات دولية حول العالم، وحظى بعرضٍ عالمي أول بمسابقة المهر الطويل بالدورة الـ 14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما نافس في المسابقات الرسمية بمهرجانات لندن السينمائي الدولي وتورونتو السينمائي الدولي وبوسان السينمائي الدولي، وجاء عرضه الأول بالولايات المتحدة الأميركية في مهرجان ميامي السينمائي، كما عرض في أيام القاهرة السينمائية.

الرحلة من بطولة زهراء غندور وأمير جبارة ومن تأليف إيزابيل ستيد ومحمد الدراجي الذي يتولى إخراجه أيضًا، ومن إنتاج HUMAN FILM والمركز العراقي للفيلم المستقل (IIFC) بالتعاون مع LIONCEAU FILMS وIRAQ AL-RAFIDAIN وشبكة الإعلام العراقي (IRAQI MEDIA NETWORK)، وحصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق وصندوق دعم السينما العالمية - المركز الوطني للسينما، التابع لـوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، المعهد الفرنسي وصندوق هولندا للفيلم. ودعم للتطوير من صندوق سند (مهرجان أبوظبي السينمائي)
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