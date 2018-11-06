علي جمعة: الجماعات المتطرفة أصحاب عقيدة خاطئة فاسدة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الجماعات المتطرفة خالفوا سنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فطُمست بصائرهم واختلت طبائعهم.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن منهج الجماعات المتطرفة لا يعترف بحقوق الأطفال والنساء والكبار، لافتًا إلى أنهم أصحاب عقيدة خاطئة فاسدة.



وأشار إلى أن منهج المتطرفين فيه ضياع للنساء ولأطفال، منوهًا بأن الإرهابيين يفسدون في الأرض ويحسبون أنهم يدخلون الجنة، مستدلًا بقول الله تعالى: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)» (سورة الكهف).





