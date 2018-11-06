تنسيقية شباب الأحزاب: المرأة حصلت على حقوقها في عهد السيسي

قالت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نجاح المنتدى فاق توقعاتنا منذ اليوم الأول، وهناك تطور كبير في أداء المنظمين التابعين للبرنامج الرئاسي، ويمتازون بدقة متناهية وانضباط العسكريين.



وأضافت" سعيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أداء منظمي المنتدى متطور بشكل كبير، المرأة حصلت على الكثير من حقوقها في عهد الرئيس السيسي".



وأكملت:" الوفود الأجنبية أصابها الاندهاش بالمشاركة في منتدى شباب العالم وتفاجأوا بحجم التأهيل وأداء واحترافية الشباب المنظمين"، مضيفة:"رصدنا بصمات من السيدة الأولى انتصار السيسي، في منتدى شباب العالم من خلال حضور جلسات المنتدى".

