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وزيرة الصحة: 70% من أسباب الوفاة ترجع لأمراض السكر والضغط والسمنة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:28 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
محمد القاضي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الصحة جزء أساسي من بناء الإنسان المصري.

وأكدت "زايد"، خلال " لقائها عبر فضائية "دي أم سي"، أن الوزارة تهتم كثيرا بصحة الأسر المصرية، معقبه: «من أجل الاهتمام بصحة المواطن المصري أطلقنا مبادرة في أول شهر أكتوبر الماضي للقضاء عن فيرس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن أكثر من 70% من أسباب الوفاة في مصر تتمثل في الأمراض غير السارية، والمتمثلة في السكر والضغط والسمنة.
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