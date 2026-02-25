إسرائيل توافق على تعيين أول سفير لـ«أرض الصومال» وتستعد لتبادل دبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، موافقة تل أبيب على تعيين أول سفير لإقليم «أرض الصومال» لديها، في خطوة دبلوماسية جديدة تعكس تطور العلاقات بين الجانبين عقب الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم في ديسمبر الماضي.

وبحسب خطاب رسمي صادر عن قسم المراسم في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد تمت الموافقة على تعيين محمد حجاي سفيرا فوق العادة ومفوضًا لإقليم أرض الصومال لدى إسرائيل، استجابةً لمذكرة رسمية صادرة عن مكتب رئاسة الإقليم بتاريخ 15 فبراير 2026.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه سيتم قريبًا تعيين سفير إسرائيلي لدى أرض الصومال، في إطار ترتيبات تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، ما يعكس نية مشتركة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في 26 ديسمبر 2025 الاعتراف رسميًا بأرض الصومال، خلال مراسم توقيع إعلان مشترك مع رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد. ووصف رئيس أرض الصومال الخطوة بأنها «تاريخية»، مؤكدًا أنها تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الإقليم الخارجي.

في المقابل، أثار القرار الإسرائيلي ردود فعل غاضبة في الصومال، حيث حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال جلسة برلمانية طارئة من أن الاعتراف يشكل «تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة»، معتبرًا أنه يمس بسيادة ووحدة أراضي بلاده.

كما أكد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي أن الخطوة «عدوان على السيادة الصومالية»، محذرًا من تداعياتها على أمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي، ومشيرًا إلى رفض بلاده القاطع لأي ترتيبات تمس الحقوق الفلسطينية أو تتضمن تهجيرًا قسريًا.