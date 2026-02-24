قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال يؤكد ضرورة استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة

لقاء سفير جمهورية الصومال الفيدرالية ورئيس قطاع فلسطين
لقاء سفير جمهورية الصومال الفيدرالية ورئيس قطاع فلسطين
الديب أبوعلي

استقبل السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة بالقاهرة، السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أكدا أهمية توحيد الجهود الدبلوماسية وتكثيف العمل العربي المشترك دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندةً لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد السفير علي عبدي أواري في بيان له عقب اللقاء، أن جمهورية الصومال الفيدرالية تولي اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الحضور الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية.

كما أعرب عن تقديره للسفير فائد مصطفى على زيارته الكريمة، مثمناً الدور البارز الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

سفير الصومال بالقاهرة جامعة الدول العربية السفير علي عبدي أواري جمهورية الصومال الفيدرالية الصومال السفير فائد مصطفى فلسطين الأراضي العربية المحتلة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

ترشيحاتنا

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد