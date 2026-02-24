الصومال يؤكد ضرورة استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة

استقبل السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة بالقاهرة، السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أكدا أهمية توحيد الجهود الدبلوماسية وتكثيف العمل العربي المشترك دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندةً لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد السفير علي عبدي أواري في بيان له عقب اللقاء، أن جمهورية الصومال الفيدرالية تولي اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الحضور الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية.

كما أعرب عن تقديره للسفير فائد مصطفى على زيارته الكريمة، مثمناً الدور البارز الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح العربية المشتركة.