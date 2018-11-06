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وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية الجمعة المقبلة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الجمعة القادمة 9 نوفمبر، بقيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي بالمحافظة، وتفعيل انطلاق حملة رسول الإنسانية التى تنطلق أولى فعالياتها الرسمية يوم الجمعة القادمة الأول من ربيع الأول الموافق التاسع من نوفمبر.

كما سيقوم وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية بافتتاح مسجد الرحمن الرحيم بمدينة القنطرة.  

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه، في إطار حملة وزارة الأوقاف العالمية للتعريف بنبي الإسلام، نبي الرحمة، نبي الإنسانية، نبي السلام ( صلى الله عليه وسلم ) .
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