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فن

فرح الموجي تتألق بالدوامة بمهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
سمر سعد
تألقت الطفلة فرح الموجي، في الليلة السادسة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل اسم الفنانة الراحلة شادية.

واعتلت الموجي، خشبة المسرح على أنغام أغنية الدوامة، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل.

يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفلا فنيا على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنانا وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.

كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".
فرح الموجي تتألق بالدوامة بمهرجان الموسيقى العربية
فرح الموجي تتألق بالدوامة بمهرجان الموسيقى العربية
فرح الموجي تتألق بالدوامة بمهرجان الموسيقى العربية
فرح الموجي تتألق بالدوامة بمهرجان الموسيقى العربية
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