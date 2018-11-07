اليوم.. منتخب مصر للسلة رجال يفتتح البطولة العربية بلقاء الجزائر

أعلن عمرو أبو الخير، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة، قائمة الفريق المقرر مشاركتها بالبطولة العربية للمنتخبات، في نسختها رقم 23، والمقرر إقامتها بدءًا من اليوم وحتى 17 نوفمبر الجاري، والتي تستضيفها الصالة 2 باستاد القاهرة الدولي.





وتضم قائمة منتخبنا 12 لاعبًا وهم "أحمد عادل - إبراهيم الجمال - أحمد مصطفى عمارة - وليد عبد الجواد - عمر طارق - أحمد خلف (بيبو) - رامي إبراهيم - إبراهيم خالد - يوسف شوشة - أنس أسامة - أيمن شوكت - باسم الليثي".





ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الجزائري في أولى مباريات البطولة.





ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل الافتتاح، والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء.



