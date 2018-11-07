مسؤولة أمريكية تؤكد أهمية بناء علاقة متبادلة المنفعة مع باكستان

أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز أهمية بناء علاقة متبادلة المنفعة على أساس الثقة مع باكستان، كما أكدت أهمية اتخاذ جميع الجهات الفاعلة في المنطقة لخطوات لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في جنوب آسيا.



جاء في تصريح للمسؤولة الأمريكية - نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - وأوضحت القناة أن ويلز التي تزور باكستان حاليا ناقشت مع عدد من المسؤولين الاستعدادات لمؤتمر جنيف المرتقب حول أفغانستان والجهود المشتركة لدفع عملية السلام الأفغانية.



كما التقت ويلز بوزير المالية الباكستاني أسد عمر وكبار المسئولين في وزارتي الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى المدير العام للعمليات العسكرية نعمان زكريا أثناء زيارتها الحالية لإسلام آباد.



وبحثت المسؤولة الأمريكية فرص بناء العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وباكستان واستكشاف مجالات أخرى للنمو في العلاقات الثنائية.



وكانت ويلز قد وصلت إلى إسلام أباد أمس /الثلاثاء/ في زيارة لباكستان ، بهدف متابعة الاجتماعات التي جرت في واشنطن بين كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.



يشار إلى أن قريشي قد قام بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية - لمدة 10 أيام في سبتمبر وأكتوبر الماضيين - حيث عقد اجتماعات مع العديد من القادة البارزين وكذلك الباكستانيين المتواجدين هناك.



