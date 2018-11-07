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الأرصاد تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية..فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خريفى لطيف على أغلب أنحاء الجمهورية حتى جنوب مصر،محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق خاصًة القريبة من المسطحات المائية والزراعية.

وأشار"عبد العال"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"هذا الصباح"والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الأربعاء،إلى أن هناك فرص سقوط الأمطار خاصًة على القاهرة والسواحل الشمالية متوسطة وكثيفة.

وأكد"رئيس هيئة الأرصاد الجوية"أن القاهرة ستشهد سقوط أمطار غزيرة خلال يومى الجمعة والسبت القادمين،لافتًا إلى أن الأمطار ستسمر طوال اليومين وليس الصباح الباكر فقط.
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