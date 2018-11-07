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حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
أحمد عبد العزيز
لقت سيدة مصرعها بعدما أصطدمت بها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق الصحراوي عند نزلة كوبري العامرية غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيه بالطريق الصحراوي نزلة كوبري العامرية تجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو"ا ع ا"، 37 عام، مهندس، مقيم بدائرة قسم أول الرمل، اصطدمت بسيدة مجهولة في العقد الرابع من العمر حال عبورها الطريق مما أدى لوفاتها.

اتخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة العامرية العام.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحديد شخصية المتوفية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجار العرض على النيابة.
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