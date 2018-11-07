5 أسباب تجعلك تقع فى الحب.. صور

على مدار عقود من الزمان حاول العلماء الوصول للأسباب التى تجعل البشر يقعون فى الحب، ولكن دون جدوى أو جواب قاطع عن السبب الرئيسي.



ولكن مع بعض الدراسات المختلفة توصل العلماء لأهم 5 أسباب، تجعل البشر يحبون بعضهما البعض، ويختارون شريك حياتهمـا، بعد توافر تلك العناصر أو بعضها.



وبحسب موقع lolwot، نستعرض أهم 5 أسباب تجعل البشر يقعون فى الحب.



1- الصوت

يكشف صوت الشخص دائمًا عن اهتمامه، على سبيل المثال تنخفض أصوات السيدات عندما ينجذبن إلى شخص ما، على العكس ترتفع أصوات الرجال.



2- المشي السريع

مشابهة قليلًا لنفس فكرة الصوت، فالمشي أحد أسباب الحب، فعندما يجد الشخص ملاحقة عاطفية أثناء السير، يقرر أن يقلل من سرعته لكي يقترب من سرعة من يلاحقه وينجذب إليه.



3- الموسيقي

اكتشف باحثون فرنسيون أن الموسيقى مرتبطة باختيار الشريك الآخر، وأقدم على التجربة شاب يحمل جيتارًا يقترب من مجموعة من السيدات ليسألهن، فكان العديد منهن على استعداد لمعرفته أكثر واعطائه رقم هاتفهن، وبعد خلعه للجيتار لم يكن التفاعل بنفس القوة.



4- الرجل كثيف الشعر

اكتشف العلماء أن السيدات يعتبرن الوجوه ذات الشعر الكثيف أكثر جاذبية ـخاصة أصحاب الذقون، وهو الأمر الذى يجعل الذكور محط إعجاب السيدات بفضل الذقن.



5- البوتوكس

توصل العلماء في دراسة أوروبية أن للوجه جاذبية تزيد من فرص الوقوع فى الحب، وبالفعل تبين أن السيدات المتقدمات فى السن، اللاتي يضعن البوتوكس ليظهرن أكثر شبابًا، هن الأوفر حظا للفوز بشريك الحياة، كما أنهن يصبحن أكثر جاذبية وصحة وشبابًا.