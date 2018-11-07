بعد تعافيها من الإدمان .. ديمي لوفاتو تشارك في انتخابات الكونجرس

فاجأت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو جمهورها، بنشر صورة لها أثناء الإدلاء بصوتها في انتخابات منتصف الولاية الأمريكية، بعد تعافيها من الإدمان وإنهاء رحلاته العلاجية في المصحة النفسية.





ونشرت "ديمي"، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أمام صندوق الاقتراع وعلقت قائلة: " أنا ممتنة أن أعود لمنزلي في وقت التصويت.. صوت واحد يحدث تغير.. لذلك تأكد أن صوتك مسموع اذهب وانتخب".



