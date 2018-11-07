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سيارات

إم جي موتور تطلق مركبة MG6 الجديدة كلّيًا في الشرق الأوسط

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
وصلت MG6 الجديدة كلّيًا رسميًا إلى منطقة الشرق الأوسط. وقد جرى تحديث طراز العام 2019، الذي يشكّل الآن الجيل الثالث من هذه السيارة السيدان، عبر تضمينه باقة واسعة من الخصائص الراقية والرياضية بينما يوفر مستويات متميّزة من الأداء والفعالية والراحة الرائدة بفئتها.

ومن خلال مزايا تصميم عالية الجودة كالتي تتوفر عادة لدى علامات فاخرة، تم منح MG6 شبكًا جديدًا بنمط Star Rider بالإضافة إلى تفاصيل بألياف الكربون وأضواء أمامية من نوع LED – مستوحاة من مِعلَم ’عين لندن‘ (London Eye) – مع أضواء تأشير متقدّمة. أما شعار MG كبير الحجم، واللمسات الكرومية ومنافذ العادم التوأمية، فإنها تمنح سيارة السيدان العائلية الرياضية وقفة قوية. ولأجل تكملة المظهر الجريء، تضم MG6 الجديدة عجلات سبيكة قياس 18 بوصة مع إطارات مقاومة للانزلاق.

من الداخل يتم اعتماد التصميم الرياضي أيضًا وهو يتمثّل عبر قمرة قيادة غنية بأحدث التقنيات المدمَجة. فهناك شاشة لمس كبيرة قياس 8 بوصات كاملة الألوان للنظام المعلوماتي الترفيهي موجودة وسط لوحة القيادة، ويمكن تشغيلها عبر عجلة القيادة الجلدية متعدّدة الوظائف. كما تتوفر مجموعة من المزايا القياسية الأخرى مثل نظام Apple CarPlay، زر التشغيل الذي يعمل بالضغط عليه، خاصّية الدخول بدون مفتاح، عدّادات رقمية، ستة مكبّرات للصوت، نظام مراقبة ضغط الإطارات وكاميرا رؤية خلفية.

تتميّز المقصورة – التي تضم 22 منطقة تخزين عملية – عبر كسوة جلدية حيوية ثنائية اللون بالأسود والأحمر تلتف حول الأبواب ولوحة القيادة مما يمنح إحساسًا دافئًا. من جهته، يضمن نظام تكييف الهواء ثنائي المناطق استمتاع الركّاب الأماميين والخلفيين بالبرودة والراحة، أما مساحة الصندوق الخلفي سعة 424 لترًا – والتي يمكن توسعتها لتصل إلى 1170 لترًا عبر طي المقاعد الخلفية – فتوفر مساحة وفيرة لتخزين الأمتعة.

ضم MG6 الجديدة محرّك بنزين سعة 1.5 لتر، وتتميّز السيارة بكونها رياضية واقتصادية في الوقت ذاته، وهي تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال سبع ثواني فقط بينما تمكّن قطع مسافة 100 كيلومتر عبر استهلاك أقل من ستة ليترات من الوقود. وتتمتّع السيارة بأربع وضعيات قيادة لتلبية متطلّبات مختلف الظروف – الاقتصادية Eco، العادية Normal، الرياضية Sports والشخصية Individual – بالإضافة إلى نظام نقل حركة رائد بفئته من سبع سرعات وقابض ثنائي وتصنيف خمسة نجوم من البرنامج الصيني لتقييم السيارات الجديدة (CNCAP)، مما يضمن تنقّل كامل العائلة بأناقة وأمان.

تعليقًا على هذا قال توم لي المدير التنفيذي لشركة ’سايك موتور الشرق الأوسط‘: "تجذب MG6 الجديدة كلّيًا مجموعة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، وبالأخص العملاء الشباب الذين يبحثون عن القيمة المالية وباقة عصرية متقدّمة تقنيًا. ويرتقي الجيل الأحدث من MG6 بمستويات جودة وأناقة مركبتنا إلى مستوى جديد، مما يوفر بالتالي نوعية الخصائص التي يتوقّع العملاء أن يجدونها في علامات السيارات الفاخرة".

وأضاف: "منذ استحواذ سايك موتور على إم جي موتور وكشركة مدرَجة ضمن لائحة أبرز 500 شركة عالمية (Global Top 500)، فتحنا فصلًا جديدًا من قصّة هذه العلامة التجارية بريطانية المنشأ. 

ويأتي إطلاق MG6 الجديدة كلّيًا بعد فترة وجيزة على طرح طرازين جديدين في وقت سابق من العام الجاري ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) هما MG RX5 المدمَجة وMG ZS، بالإضافة إلى الجيل الثاني من MG GS. 

ومع انضمام هذه الطرازات إلى سيارة MG 360 الحالية، أصبح لدينا الآن مجموعة جذّابة وعالية التنافسية من المركبات التي نوفرها لصالح جميع عملائنا من أصحاب الأذواق الرفيعة في منطقة الشرق الأوسط".
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