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محافظات

محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحصيل مستحقات الدولة بأرض جمعية النصر في الخانكة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اجتماعا بشأن أرض جمعية النصر بمدينة الخانكة والتي تقع على مساحة 738 فدانا وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن تحصيل مستحقات الدولة طبقا للقرار الجمهوري 210 لسنة 2012 الخاص بأرض جمعية النصر بأبو زعبل بالخانكة.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة تفعيل الإجراءات التنفيذية بواسطة اللجان المشكلة لتوفيق الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وفقا للآلية التي أقرتها لجنة استرداد أراضي الدولة وإرسال مطالبات إلى الملاك بسرعة دفع مبلغ عن كل متر وفقا للعقود والرفع المساحي وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا لقرار رئيس الجمهورية وفي حالة الرغبة للتقسيط سيتم دفع 25 % من القيمة مقدما والباقي على ثلاث سنوات.

يذكر أن المحافظة قد أعلنت في جميع الوسائل الإعلامية المتاحة والصفحة الرسمية للمحافظة، بدء تلقي طلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم وإقرار استخداماتهم الحالية.

حضر اللقاء الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والمستشار القانوني للمحافظة ومديري عموم إدارات الشئون الاقتصادية والمتابعة والشئون المالية والشئون القانونية وأملاك الدولة والمساحة والمكتب الفني ورئيس مدينة الخانكة.
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