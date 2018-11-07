مصرع طالبة بطب أسنان تحت عجلات القطار بالإسماعيلية..صور

لقيت طالبة بكلية طب الأسنان مصرعها صباح اليوم الأربعاء تحت عجلات قطار الإسماعيلية السويس الصحراوي.



وكان قد تلقي اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إسعاف الإسماعيلية يفيد بمصرع الطالبة آلاء عمر خطاب ٢١ سنة مقيمة قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد أسفل عجلات القطار.



وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف لمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة.