قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع بأوقاف الفرافرة بالوادي الجديد للارتقاء بالعمل الإداري والدعوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت إدارة أوقاف الفرافرة بالوادي الجديد اجتماعاً  برئاسة مدير الإدارة، وبحضور المفتشين والأئمة، وذلك بناءً على توجيهات فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد.


واستُهل الاجتماع بنقل تحيات فضيلة مدير عام المديرية وتقديره لجهود الحضور، مع التأكيد على رسالة معالي الوزير بضرورة الارتقاء بالعمل الدعوي والميداني
 

و​ركز الاجتماع على المحاور التالية:
​الانضباط الإداري: شدد مدير الإدارة على ضرورة التزام كافة الأئمة والعاملين بمواعيد العمل الرسمية، وتكليف المفتشين بمتابعة دقيقة لدفاتر الحضور والانصراف وحالة نظافة المساجد بصفة دورية.
​التميز الدعوي: وجه الاجتماع الأئمة بضرورة تكثيف الأنشطة القرآنية والمقارئ، والالتزام بالمنهج الوسطي في الدروس والخطب، بما يضمن وصول الرسالة الدينية الصحيحة للجمهور.
​الانضباط الميداني الصارم: تشديد الرقابة على تواجد الأئمة والعمال، والالتزام الكامل بمواعيد الدروس والقوافل الدعوية دون تهاون.
​السمت الأزهري المشرّف: الالتزام التام بالزي الرسمي والهندام اللائق، تمثيلاً لمنهج الوزارة الوسطي والمستنير في كل وقت.
​قدسية ورعاية المساجد: المتابعة الدقيقة واليومية لنظافة وصيانة بيوت الله، باعتبارها أولوية قصوى تقع تحت المسؤولية المباشرة للإمام والمفتش.
​الحزم الإداري والمتابعة: تنفيذ كافة قرارات المديرية بدقة متناهية، مع تكليف المفتشين بتكثيف المرور المفاجئ لضمان استمرارية الانضباط.
​تكامل المنظومة: أكد اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين المفتشين والأئمة لتذليل أي عقبات ميدانية، مع التأكيد على أن الرقابة تهدف في المقام الأول إلى تقويم الأداء وتحقيق المصلحة العامة.
 

و​انتهى اللقاء بتأكيد الحاضرين على بذل أقصى جهد لخدمة بيوت الله، مع رفع تقارير دورية إلى  المديرية بالخارجة توضح معدلات الإنجاز والانضباط في كافة مساجد المركز، لضمان استمرارية التميز الذي تنشده وزارة الأوقاف.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري بمركز الفرافرة، وتنفيذاً للرؤية الشاملة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اوقاف الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلمانية: اهتمام كبير من جانب الحكومة بهدف الاستثمار خلال الفترة القادمة

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات

غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري يبدأ متابعة جولة الإعادة للتصويت بالخارج في الدوائر الـ19 الملغاة

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد