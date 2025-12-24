اجتماع بأوقاف الفرافرة بالوادي الجديد للارتقاء بالعمل الإداري والدعوي

عقدت إدارة أوقاف الفرافرة بالوادي الجديد اجتماعاً برئاسة مدير الإدارة، وبحضور المفتشين والأئمة، وذلك بناءً على توجيهات فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد.



واستُهل الاجتماع بنقل تحيات فضيلة مدير عام المديرية وتقديره لجهود الحضور، مع التأكيد على رسالة معالي الوزير بضرورة الارتقاء بالعمل الدعوي والميداني



و​ركز الاجتماع على المحاور التالية:

​الانضباط الإداري: شدد مدير الإدارة على ضرورة التزام كافة الأئمة والعاملين بمواعيد العمل الرسمية، وتكليف المفتشين بمتابعة دقيقة لدفاتر الحضور والانصراف وحالة نظافة المساجد بصفة دورية.

​التميز الدعوي: وجه الاجتماع الأئمة بضرورة تكثيف الأنشطة القرآنية والمقارئ، والالتزام بالمنهج الوسطي في الدروس والخطب، بما يضمن وصول الرسالة الدينية الصحيحة للجمهور.

​الانضباط الميداني الصارم: تشديد الرقابة على تواجد الأئمة والعمال، والالتزام الكامل بمواعيد الدروس والقوافل الدعوية دون تهاون.

​السمت الأزهري المشرّف: الالتزام التام بالزي الرسمي والهندام اللائق، تمثيلاً لمنهج الوزارة الوسطي والمستنير في كل وقت.

​قدسية ورعاية المساجد: المتابعة الدقيقة واليومية لنظافة وصيانة بيوت الله، باعتبارها أولوية قصوى تقع تحت المسؤولية المباشرة للإمام والمفتش.

​الحزم الإداري والمتابعة: تنفيذ كافة قرارات المديرية بدقة متناهية، مع تكليف المفتشين بتكثيف المرور المفاجئ لضمان استمرارية الانضباط.

​تكامل المنظومة: أكد اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين المفتشين والأئمة لتذليل أي عقبات ميدانية، مع التأكيد على أن الرقابة تهدف في المقام الأول إلى تقويم الأداء وتحقيق المصلحة العامة.



و​انتهى اللقاء بتأكيد الحاضرين على بذل أقصى جهد لخدمة بيوت الله، مع رفع تقارير دورية إلى المديرية بالخارجة توضح معدلات الإنجاز والانضباط في كافة مساجد المركز، لضمان استمرارية التميز الذي تنشده وزارة الأوقاف.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري بمركز الفرافرة، وتنفيذاً للرؤية الشاملة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.