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رياضة

خالد بيومي: اشجع الأهلي من أجل بلدي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
صرح خالد بيومي المحلل الرياضي بقنوات أبو ظبي الرياضية، بأنه مع الاهلي قلبًا وقالبًا في مباراته القادمة أمام الترجي التونسي والتي من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن انتمائه في الأساس لبلده وليس للأهلي أو الزمالك.

وأكد بيومي أن الزمالك لو كان في المواجهة ذاتها من أجل التتويج ببطولة أفريقيا لكان اتخذ نفس الموقف تجاه الزمالك دون تردد، متمنيا أن يكون الأهلي هو بطل افريقيا القادم.

وجاء ذلك في تغريدة لبيومي عبر حسابه بموقع "تويتر"، "لست أهلاوي ولا زمالكاوي إنما انتمائي لبلدي مهما كانت الردود والأفعال انا مع الاهلي قلبا وقالبا ولو الزمالك وأي فريق مصري اخر كان سيكون موقفي بنفس الشكل باْذن الله الاهلي بطل افريقيا ننتظرك في العاصمه ابو ظبي".
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