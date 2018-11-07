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مرأة

إكسسوارات الأظافر موضة 2019.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
رشا عوني
مع بداية كل موسم، تتصدر الصيحات الجديدة خطوط الموضة في كل ما يخص المرأة سواء من حيث الملابس والاستايلات المختلفة والمكياج وألوانه وكذلك درجات طلاء الأظافر.

وعادة ما تفضل الكثير من الفتيات تزيين أظافرهن بألوان مانيكير مميزة فهو يمنحك إطلالة أنثوية أنيقة وفقًا لذوقك في الألوان التي تختارينها.

وتصدرت صيحة إكسسوارات الأظافر موضة عام 2019، وانتشرت العديد من الصور لتلك الموضة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تداولتها الفتيات تعبيرًا عن حبهن لتلك الصيحة الجديدة في عالم التجميل.

وتعتمد الصيحة الجديدة على تزيين الأظافر بإكسسوارات بسيطة يتم لصقها على الأصابع بعد وضع المانيكير، وغالبًا ما تكون عبارة عن فصوص لامعة، أو بيضاء تمنحك إطلالة مختلفة عن التي اعتدي عليها.
إكسسوارات الأظافر موضة 2019.. صور
إكسسوارات الأظافر موضة 2019.. صور
إكسسوارات الأظافر موضة 2019.. صور
إكسسوارات الأظافر موضة 2019.. صور
إكسسوارات الأظافر موضة 2019.. صور
إكسسوارات الأظافر موضة 2019.. صور
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