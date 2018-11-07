ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مقالات

الكنائس ... بيوت أذن الله أن ترفع ...

علي عويس

علي عويس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:00 م
نعم هي كذلك .. ولكن هل يرونها كذلك ...؟ والتساؤل هنا عن خط طويل من المسئولين المغسولين بثقافة سلفية موبوءة ...وهي الثقافة التي اختلطت فيها تعاليم الأنبياء بإنتاج أجيال ممتدة من الأغبياء.

فأضحى فكر الرجال دينا وفقه القوم تدينا ورأي السادة الذين يطلون علينا عبر المنابر المختلفة هديا يصلنا على غير الحقيقة بالسماء ..!!

ماذا تفعل فيهم أجراس الكنائس عندما تدق إيذانا بذكر الله والدعاء للوطن ...بل والدعاء لكل شيء في هذا الوطن عبر الترانيم الجليلة والصلوات الرطيبة التي تستحث له طاقات من صفاء تُبث في أرضه وسمائه وأجوائه.

ماذا تفعل لهم القباب التي تحمل الصلبان لتقول للرائي إن الإشارة رمزية ودالة على التضحية بالدم كي يعيش البشر في هناء وهكذا يعتقد الشعب المسيحي بأنه عندما يتحلق حول هذه التضحية فعليه أيضا أن يكون مضحيا..

مضحيا بالصبر ومضحيا بالجهد ومضحيا بالتسامح كي يعيش مجتمعه والعالم من حوله في سلام ..

ماذا دهاها أن تفعل فينا تلك المباني الأنيقة الرتيبة التي تُبث فيها الصلوات التي تعانق بأرواحها عصر الشهداء في مصر وتستجلب بهداها ذكر المسيح الذي ساح مع أمه الطاهرة في أرض مصر حتى داست البركة كل نجوعها وعاشت البركة كل ذرات ترابها ..

كيف تخلفنا عن الركب الأول والفهم الأول وتحولت وجوهنا من الصفاء البشوش إلى العبوس المبثوث بالكيد للآخر.

شريك الحياة وابن الوطن ..

هل بعد كل الجهود القانونية التي بذلت وجعلتنا نتجاوز الخط الهمايوني الذي يضيق على الكنائس بناء وصيانة وهي ليست إلا بيوتا لله الواحد في الأرض يظهر لنا الخط السلفي الإرهابي المبثوث في النفوس والمنقوش في العبوس ..؟

كيف يكون لنا إخوة في الوطن ومواطنون يمتلكون كل الحق في بيت وعمل ومعبد وحرية يمارسون بها حياتهم أن نضيق عليهم وننبذهم إلى طرف الطريق وأطراف الاهتمام ....؟!

في الأقصر ... البلد التي تحتوى على ثلث أثار العالم .. عبق الفراعنة العظام . والذين قال عنهم العالم الفرنسي الكبير فرانسوا دوما وعن حضارتهم القديمة إن "الهدف الأسمى من كتابة تاريخ حضارة مصر هو العمل على تقريب روح من خلقوها، والوصول إلى البؤرة التي انطلقت منها إبداعات اجتماعية وأدبية وفنية، لعالم مازال يبهر بنجاحاته وروعته، وإن كان قد اختفى منذ أكثر من ألفي عام.. )

إنهم المصريون القدماء الذين آمنوا بالحياة والبعث ... وبرغم هذا الإيمان العميق كان الاختلاف الواسع بين معابدهم وآلهتهم حتى كان لكل إقليم إله ومعبد وكهنة ومع ذلك لم تدون لنا حروب حول المعابد ولا نكايات المتعبدين وعاش المصريون هناك قمة التحضر والتعايش والسلام ..

وبعد الزحف الصحراوي الأخير ناحية بلاد الحضارة اتضح أننا نتقدم نحو الهاوية لا نمضي خطوة واحدة باتجاه المقدمة ..

ومع ذلك وعلى مقربة من الأقصر هذه حيث عبق التسامح المصري القديم يتم هدم كنيسة عتيقة في أرمنت الوابورات بحجة تجديد بنائها لخطورتها على حياة المصلين ويبقى الأمر شهورا وحتى الآن دائرا من درج إلى آخر ومن دائرة إلى غيرها ليضطر أهالي القرية والقرى المجاورة لها فهي كنيستهم الوحيدة يضطرون للصلاة في خيمة من قماش لا تقيهم البرد ولا تدفع عنهم قسوة المناخ ... وتحيل بينهم وبين التنعم بالأجواء التي يجب أن يوفرها المكان لشرائط الصلاة وشعائرها ..

وحينئذ يصبح التساؤل مشروعا ومفتوحا أمام كل المسئولين في هذا الوطن:

ما الذي يمنعنا من منح ترخيص لتجديد كنيسة كان أحد فقهاء مصر العظام وهو الليث بن سعد يراها عمارة في الأرض ؟

ما الذي يجعلنا نغفل عما ينفعنا دنيا ودينا لنستورد من بعد الليث بن سعد فقه ابن تيمية وتلاميذه من السلفيين الذين يتجمعون اليوم على رؤوس شوارع تعاني من البطالة والمجاعة والإرهاب ليمنعوا المؤمنين بدينهم من الصلاة هنا أو البناء هناك ..؟

ما الذي يحدث في هذا الوطن ...؟

وأين هي مناهج التحديث التي تأخذ بأيدينا إلى الحقيقة التي يجب أن تعيش فينا بأن الكنائس بيوت يجب أن ترفع ليذكر فيها اسم الله ...؟

loading...

ترشيحاتنا

خالد بيومي يكشف لـ صدى البلد روشتة تتويج الأهلي باللقب الأفريقي على حساب الترجي

مفاجأة.. محمد صلاح يتصل بـ نحاتة المنيا ويطلب منها تمثالا آخر .. صور

تسريب عقد جوارديولا مع مانشيستر سيتي وراتب خيالي للمدرب الإسباني

مسؤولة ببنك الكويت: استجابة الرئيس السيسي لمطلب الشباك الواحد حسنت مناخ الاستثمار

سقوط طفلة من الدور السادس بالسيدة زينب

خالد بيومي يوجه رسالة لاتحاد الكرة: يارب نتعلم

شعرك خفيف وقصير.. ضعي هذا الزيت كل ليلة ولن تصدقي النتيجة

بالأسماء والتفاصيل.. 5 لبنانيين بـ الكونجرس الأمريكى 2018

شاهد.. أدلة جديدة تفضح تورط قطر فى دعم الإرهابيين وتمويلهم

الصحف الإماراتية: السيسي يتعهد بتحرك الجيش المصري لحماية أمن الخليج.. قطر تتقرب إلى روسيا بأموال شعبها.. الإمارات العاشرة على قائمة الدول الأكثر نفوذا.. إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي

الحكومة توافق على قرار الرئيس بتعديل اتفاقية المنح والمساعدات بين مصر وأمريكا

طالب ابتدائي في دمنهور يصيب زميلة بارتجاج في المخ.. ومدير المدرسة لولي الأمر: اللي عندك اعمله .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟