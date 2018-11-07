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أخبار العالم

شاهد.. دموع رشيدة أول فلسطينية مسلمة في الكونجرس وسط زغاريد أنصارها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:32 م
رشيدة طالب
رشيدة طالب
حسام رضوان
احتفلت رشيدة طالب، أول فلسطينية ومسلمة تحصل على عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" في التاريخ ، بفوزها وسط زغاريد أنصارها.

وقالت طالب وهي تغالب دموعها: "أريد أن أعرفكم بأمي، من الضفة الغربية، تلك المرأة التي تبتسم دائما للناس ولا تفهم أنهم يعاملونها بعنصرية، لأنها تؤمن أن الناس يمكن أن يكونوا أفضل، كانت ملهمة لي بطرق كثيرة جدا".

وأكدت أن نجاحها هو نجاح لأقربائها في فلسطين والضفة الذين سهروا أمام شاشات التلفاز لمتابعة نتائج الانتخابات. 

وأضافت :"أريد أن اشكركم شكرا جزيلا، كان هناك الكثير من العمل الشاق"، وصاحت بصوت عالٍ "لقد فزت..نعم ..لقد فزنا".

وفازت رشيدة ممثلة الحزب الديمقراطي عن ولاية ميشيجان الأمريكية، وحصلت على نسبة 88.7% من الأصوات.




شاهد.. دموع رشيدة أول فلسطينية مسلمة في الكونجرس وسط زغاريد أنصارها
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