رسامة كاهن جديد وثلاثة قمامصة وشمامسة جدد بإيبارشية شمالي ألمانيا

صلى نيافة الأنبا دميان مطران إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، القداس الإلهي بذات الدير، وشاركه الصلوات الأنبا متياس، والأنبا ديسقوروس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، بالإضافة إلى عدد كبير من الآباء الكهنة والشمامسة وأعداد من الشعب، إلى جانب حضور الأم الراهبة تاماف أكساني، رئيسة دير الشهيد مارجرجس للراهبات بنهايم "Nieheim".

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافتهم صلوات سيامة الشماس ميلاد بطرس كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان بمدينة دوسبورج بألمانيا، باسم القس ميشائيل، كما رسم نيافتهم ثلاثة من كهنة الايبارشية في رتبة القمصية وهم: الأب القمص فليمون محروس، والأب القمص قزمان صدقي، والأب القمص دميان صدقي، كما تمت رسامة مجموعة من أبناء من أبناء هوكستر شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).