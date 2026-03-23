قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : دمرنا 85 سفينة وجميع منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية .. وقتلنا قادة الصف الأول
الصلح ميرحهمش والغل ساقهم .. جريمة مثيرة تنهي أمل شاب في الزواج بالمنيا
ترامب: المحادثات مع إيران بدأت بعد التهديد بقصف محطات الطاقة
بعد تراجع ترامب.. إيران تتوعد بتهجيز مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة
الإفتاء: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض مُحرم شرعا
هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها
3 أسابيع فاصلة.. ترامب يحدد 9 أبريل المقبل لوقف الحرب ضد إيران
المقاولون العرب يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بالتحقيق في مباراة بتروجت
سرقة الأراضي اللبنانية.. سموتريتش يدعو لمد حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني
اللهم بحق فاطمة.. الحبيب علي الجفري ينشر دعاء خطبة عيد الفطر 2026
خطة وتشكيل متوقع.. كيف يفكر حسام حسن في وديتي السعودية وإسبانيا؟
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد الإجازة المقبلة بعد عيد الفطر

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد الإجازة المقبلة بعد عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع انتهاء اجازة عيد الفطر خلال الساعات المقبلة، يشهد العام الجاري توالي عدد من الإجازات الرسمية، سواء الدينية أو الوطنية.

فبعد انتهاء إجازة عيد الفطر، التي تبدأ يوم الخميس 19 مارس 2026 وتنتهي يوم الاثنين 23 مارس 2026، تتبعها مجموعة من المناسبات التي تمنح العاملين فترات راحة متتالية.

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، تأتي الإجازات الرسمية التالية بعد عيد الفطر على النحو الآتي:

13 أبريل 2026: شم النسيم
25 أبريل 2026: عيد تحرير سيناء
1 مايو 2026: عيد العمال
26 مايو 2026: وقفة عيد الأضحى المبارك
من 27 إلى 29 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى
17 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية
30 يونيو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو
23 يوليو 2026: ذكرى ثورة 23 يوليو
26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف
6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة

وفي هذا السياق، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا يقضي بأن تكون الفترة من الخميس 19 مارس 2026 حتى الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

اماكن للخروج في الاجازة

الأتوبيس النهري

للباحثين عن تجربة مختلفة والاستمتاع بمناظر نهر النيل بعيدا عن ازدحام الطرق، يوفر الأتوبيس النهري رحلات بأسعار تبدأ من 5 جنيهات، ويربط بين عدد من مناطق ومحافظات القاهرة الكبرى.

حديقة النيل – كورنيش المعادي

تطل حديقة النيل مباشرة على نهر النيل، وتستقبل الزوار يوميا بتذكرة دخول تبلغ 10 جنيهات، ما يجعلها خيارا مناسبا للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية خلال إجازة العيد.

حديقة الفنون – المنيل

تشتهر حديقة الفنون بألوانها الزاهية ومساحاتها الخضراء الواسعة، وتعد من الأماكن المميزة للاستجمام، حيث تبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 جنيها للكبار و10 جنيهات للأطفال، كما تتميز بقربها من محطتي مترو السيدة زينب والملك الصالح.

حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر من أكبر الحدائق العامة في القاهرة، وتوفر للزوار مساحات خضراء واسعة وإطلالات مميزة على المدينة التاريخية، حيث تبلغ قيمة التذكرة 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال، وتفتح أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء.

الحديقة الدولية

تتميز الحديقة الدولية بالهدوء واتساع المساحات الخضراء، كما تضم حديقة حيوان صغيرة، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، ما يجعلها من الوجهات المناسبة للعائلات خلال عطلة عيد الفطر.

هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها

علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها
