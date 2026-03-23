مع انتهاء عطلة عيد الفطر ودخول أبريل | خبير : يجب توزيع الإجازات بتوازن خلال السنة

بعد أن تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026، يبدأ شريحة واسعة من المواطنين في متابعة الجدول الرسمي لـ الإجازات القادمة، ويبحثون عن أقرب المواعيد التي ستتيح لهم فرصة الحصول على أيام راحة إضافية.

وهذا الاهتمام بالإجازات لا يقتصر على مجرد الحصول على عطلة من العمل أو الدراسة، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالمناسبات الهامة في حياتهم.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الإجازات هي حق من حقوق الموظف العامل في الجهاز الإداري بالدولة أو القطاع الخاص، ولكن لا يجب أن تتحول الي عبئ، فلابد أن يكون لها تخطيط إداري جيد.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أؤيد أن يكون هناك إعادة لتوزيع الإجازات على مدار السنة، حيث ألا يكون هناك دراسة للأثر الاقتصادي قبل تحديد المواعيد، ويجب أن يكون هناك ربط للإجازات والانتاجية في المؤسسات الحيوية بشكل كبير".

وأشار حسان: "إنني ليس ضد الإجازات ولكنني ضد تجميع الإجازات، حيث أن التجميع يضغط على الاقتصاد بشكل كبير جدا، بسبب أن هناك نسبة إجازات تتجاوز بنسبة 44%، حيث أنها تصل إلى 19 يوم من 44 يوم، فتصل إلى 44% من الزمن إجازات".

يعتبر إطلاع المواطنين على مواعيد الإجازات الرسمية بعد عطلة عيد الفطر خطوة مهمة لضمان تنظيم الوقت والاستفادة القصوى من أيام الراحة القادمة.

ولكن من الضروري الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجازات وتنفيذها كما تم تحديدها.

وسوف نرصد لكم قائمة بأهم الإجازات الرسمية المرتقبة فى شهر أبريل 2026 ، كما يلي :



إجازات أبريل 2026

13 أبريل (الإثنين):

إجازة شم النسيم.

25 أبريل (السبت):

عيد تحرير سيناء.



باقي إجازات 2026

1 مايو (الجمعة):

عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء):

وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء):

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):

ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):

عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).