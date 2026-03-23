محافظ الغربية يواصل متابعة جهود إزالة مخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي حالة يتم رصدها، وعدم السماح بحدوث أي مخالفات.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، لرصد أي تعديات في مهدها والتعامل معها بشكل حاسم وسريع، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتحرك فور تلقي أي بلاغ أو رصد ميداني لإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد محافظ الغربية على أن الدولة مستمرة في فرض سيادة القانون والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الإجازات في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة على مدار اليوم بكافة مراكز ومدن المحافظة، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وصون مقدرات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.