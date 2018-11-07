مودريتش على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن فى دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الأرجنتيني "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي أمام فريق فيكتوريا بلزن التشيكي بدوري أبطال أوروبا.



ويحل النادي الملكي ضيفًا على نظيره التشيكي مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات على ملعب "دوسان أرينا"، بدوري الأبطال.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.



خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، سرجيو راموس، ريجليون.



خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، داني سيبايوس.



خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، كريم بنزيما.



وعلى مقاعد البدلاء:



نافاس - مودريتش - فالفيردي - أسينسيو - إيسكو - جونيور - خافي سانشيز.