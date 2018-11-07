غدا أول مهرجان للخيل العربي بالمنوفية بمشاركة 125 حصانا

ينظم غدا الخميس بمحافظة المنوفية اول مهرجان للخيول العربية بمدينة شبين الكوم.



وقال المهندس مصطفي بسيوني راعي المهرجان أن المهرجان يقام لأول مرة علي أرض المنوفية بمشاركة ١٢٥ حصانا عربيا من جميع المحافظات من البحيرة والشرقية والغربية .



واكد، أن المهرجان تحت عنوان " الاصايل " وسيقام علي مدار يومين الخميس والجمعة بحضور نائب وزير الزراعة ومحافظ المنوفية من الساعة العاشرة صباحا.