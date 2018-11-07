محافظ القليوبية يشارك في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم وأسر الشهداء

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم في حفل تكريم الطلاب الأوائل من الشهادات العامة وتكريم أسر الشهداء وتكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم وحضر الحفل الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية وأبناء القرية ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.





واشتمل الحفل علي عدد من الفقرات بدأت بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف ثم كلمة لممثل كنيسة شبين القناطر أكدت علي مفهوم الوطنية والوحدة والترابط بين المسلمين والمسيحيين ونبذ العنف والإرهاب الغاشم حيث وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح شهداء أحداث المنيا الذين قتلوا بلا ذنب بيد الإرهاب الغاشم.



