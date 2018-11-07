ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الدفاع الروسية: أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:46 م
عودة اللاجئين السوريين
عودة اللاجئين السوريين الى سوريا
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى وطنهم، بمن فيهم 260 ألف لاجئ من الخارج.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال جلسة مشتركة لمقرات التنسيق المشتركة لعودة اللاجئين، قوله إنه "حتى اليوم عاد إلى أماكن إقامتهم الدائمة أكثر من 1.507 مليون مواطن سوري، بينهم أكثر من 1.246 مليون نازح وأكثر من 260 ألف لاجئ من الخارج".

وأضاف ميزينتسيف أنه خلال الأسبوع الماضي عاد إلى سوريا 7028 مواطنًا سوريًا، بينهم 5241 شخصًا من الخارج و1787 شخصًا من مناطق مختلفة داخل البلاد، مؤكدًا زيادة أعداد اللاجئين العائدين في الفترة الأخيرة، وقبل كل شيء من الأردن بعد أن بدأ معبر نصيب بالعمل بكامل طاقته.

وأشار ميزينتسيف كذلك إلى أن القيادة اللبنانية أعلنت عن استعدادها لتأمين عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن الحديث يدور عن عودة طوعية وفقا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

يُذكر أن روسيا أعلنت في شهر يوليو الماضي عن تأسيس مركز لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا بالتنسيق مع سلطات البلاد، وهو يتولى مهام المساعدة على عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي، كما تم تأسيس مقر تنسيق مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسية في موسكو لتنسيق الجهود وفق هذا الاتجاه.
loading...

ترشيحاتنا

صابرين: أنا مش محجبة ولبسى وشعري مجرد إكسسوار

خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية الأيام المقبلة.. فيديو

بعد انتصاراتهم في انتخابات الكونجرس.. الديمقراطيون يستعدون لشن معارك طاحنة ضد ترامب.. بوادر انقسامات في الحزب حول قضية عزل الرئيس.. التدخل الروسي والهجرة والتعليم والصحة أبرز قضايا المواجهة

ترامب فى ورطة كبيرة في 2020.. لهذا السبب

جماهير الأهلي تحضر المران باستاد رادس استعداداً للترجي.. فيديو وصور

شاهد.. دموع رشيدة أول فلسطينية مسلمة في الكونجرس وسط زغاريد أنصارها

والدة سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: فخورة ببناتي.. وعزف السلام الجمهوري كان هدية للرئيس

تريبل إتش يدخل المستشفى بعد إصابة بالغة في الذراع

شاهد.. أدلة جديدة تفضح تورط قطر فى دعم الإرهابيين وتمويلهم

68 عاما وما زال الحلم العربي حبيس الأدراج.. القوة العربية المشتركة الورقة الأخيرة لحماية العرب.. مطالب مصرية بضرورة تشكيلها لمواجهة التحديات المختلفة.. وإيران وتركيا وإسرائيل ثلاثي الخطر على المنطقة

كاف يبقي على إنذارات لاعبي الترجي في نهائي أفريقيا

أبو العينين لـ المواطنين: لاتقلقوا .. وهدفنا 40 مليار دولار من السياحة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف كواليس الصلح مع محمد فؤاد.. فيديو
بائعة الخضار تكشف تفاصيل لقائها مع محافظ دمياط: جابت حقى.. فيديو
أشهر مقدمي البرامج فى الـ CNN يشيد بالسياحة المصرية.. فيديو
وزيرة السياحة البلغارية: أشعر برغبة غير عادية لزيارة مصر.. فيديو
محمد أبو العينين: ربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟