الدفاع الروسية: أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى وطنهم، بمن فيهم 260 ألف لاجئ من الخارج.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال جلسة مشتركة لمقرات التنسيق المشتركة لعودة اللاجئين، قوله إنه "حتى اليوم عاد إلى أماكن إقامتهم الدائمة أكثر من 1.507 مليون مواطن سوري، بينهم أكثر من 1.246 مليون نازح وأكثر من 260 ألف لاجئ من الخارج".





وأضاف ميزينتسيف أنه خلال الأسبوع الماضي عاد إلى سوريا 7028 مواطنًا سوريًا، بينهم 5241 شخصًا من الخارج و1787 شخصًا من مناطق مختلفة داخل البلاد، مؤكدًا زيادة أعداد اللاجئين العائدين في الفترة الأخيرة، وقبل كل شيء من الأردن بعد أن بدأ معبر نصيب بالعمل بكامل طاقته.





وأشار ميزينتسيف كذلك إلى أن القيادة اللبنانية أعلنت عن استعدادها لتأمين عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن الحديث يدور عن عودة طوعية وفقا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.



