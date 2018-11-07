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أخبار العالم

الرئيس اليمني يقرر تعيين محافظ جديد لعدن

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:45 م
الرئيس اليمني
الرئيس اليمني
شريف سيد
قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعيين أحمد سالم ربيع علي محافظا لعدن، كما قرر تعيين محمد نصر عبد الرحمن شاذلي وكيلا أول للمحافظة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس أصدر القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2018 يقضي المادة الاولي منه بتعيين أحمد سالم ربيع علي محافظًا لمحافظة عدن.

كما أصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (73) لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيل أول محافظة عدن.

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.
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