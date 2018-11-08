انعقاد الصالون الثقافي بنادي محافظة الفيوم.. السبت

يعقد الصالون الثقافي بنادي محافظة الفيوم، أمسية ثقافية، السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً.



وقال الدكتور الحملاوى صالح رئيس الصالون الأدبي إن جلسة الصالون ستخصص لاحتفالات أكتوبر وذلك تحت عنوان: معركة سيناء والسويس، بطولة مقاتل مصري.



كما يستضيف الصالون بطل حرب أكتوبر احمد حافظ، ليتحدث عن البطولات، بمشاركة نخبة من صفوة النقاد والمثقفين عن النصر العظيم .



ويقدم خبير الآثار أحمد عبد العال عرض تقديمي بالفيديو عن آثار الفيوم بين الحاضر والمستقبل.



ويشارك فى الصالون الدكتور عبد الرحيم الجمل، الأديب منتصر ثابت، والشاعر نادي جاد؛ إضافة للاستماع لبعض المواهب والفقرات الادبية والفنية. ويقدم الأمسية الدكتور الحملاوي صالح.