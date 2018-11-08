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حوادث

إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بالبحيرة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
جمالات الدمنهورى
أصيب 3 أشخاص "بجروح وكدمات وسحجات وكدمات واشتباه كسور" أثر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعى السريع أمام قرية رستم بدائرة مركز دمنهور وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا مركز شرطة أبوحمص من مستشفى دمنهور العام بوصول كل من: أحمد م م ع 36 سنة ومقيم قرية نديبه بمركز دمنهور مصاب "اشتباه كسر بالضلوع"، علاء م ب 33 سنة "عامل ومقيم قرية سحالى بدائرة المركز، عماد ح ع 39 سنة عامل ومقيم عزبة خضر بمركز دمنهور مصابان "جروح وكدمات".. وتم تقديم الرعاية الطبية وعمل الإسعافات اللازمة لهم وغادروها.

وبسؤالهم قرروا أنه حال استقلالهم إحدى السيارات الأجرة (ميكروباص صغير) لا يعلموا رقمها أو قائدها بالطريق الزراعى السريع أمام قرية رستم اتجاه الإسكندريه بدائرة المركز انفجر أحد إطارات السياره مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق وحدوث إصاباتهم المُشار إليها وانصراف قائد السيارة بها من مكان الحادث.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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