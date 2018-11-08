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6 مليارات دولار إيرادات القناة فى 2018.. أبرز أخبار صباح البلد .. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض الإعلامى أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس..

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الأهرام:
الرئيس:الشعب دفع ثمن التغيير والإصلاح من أجل المستقبل.

الأخبار:
الحكومة تبدأ أولى خطوات تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم

جريدة المصري اليوم:
مميش: 6 مليارات دولار إيرادات القناة فى 2018 بزيادة 500 مليون
تحيا مصر:يعلن زيادة وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة

صدى البلد:
بدء حجز 60 ألف وحدة سكنية بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى

اليوم السابع:
وزير السياحة لوسائل الإعلام العالمية:المتحف الكبير هدية مصر للعالم.

الشروق:
وزيرة الصحة:تعافى معظم المصابين فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابى
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