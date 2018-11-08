6 مليارات دولار إيرادات القناة فى 2018.. أبرز أخبار صباح البلد .. فيديو

استعرض الإعلامى أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس..



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



جريدة الأهرام:

الرئيس:الشعب دفع ثمن التغيير والإصلاح من أجل المستقبل.



الأخبار:

الحكومة تبدأ أولى خطوات تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم



جريدة المصري اليوم:

مميش: 6 مليارات دولار إيرادات القناة فى 2018 بزيادة 500 مليون

تحيا مصر:يعلن زيادة وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة



صدى البلد:

بدء حجز 60 ألف وحدة سكنية بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى



اليوم السابع:

وزير السياحة لوسائل الإعلام العالمية:المتحف الكبير هدية مصر للعالم.



الشروق:

وزيرة الصحة:تعافى معظم المصابين فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابى

