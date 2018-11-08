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حوادث

ضبط أدوية مخدرة وأخرى مجهولة المصدر داخل صيدليات مخالفة بالشرقية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار ‏تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة للمتابعة المستمرة لمخازن ‏وشركات توزيع الأدوية والصيدليات قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع ‏الرقابة التموينية بحملة تفتيشية مكبرة علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمركز الحسينية .

واكد "مسعود" أنه ‏أسفرت الحملة عن ضبط ٢٤٠٥ قرصا / عبوة / زجاجة لأدوية متنوعة منها أدوية ‏مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة و مهربة ، و أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد ‏المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة ‏أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، و أدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما ‏يعرضها للتلف، و عينات طبية مجانية معدة للبيع ، و أدوية و مستلزمات صدر بها منشور ‏من وزارة الصحة. و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة و تحرير المحاضر ضد ‏للمخالفين بأرقام ( ٢٥٩٩٣ ، ٢٥٩٩٤، ٢٥٩٩٥، ٢٥٩٩٦ ، ٢٥٩٩٧ ، ٢٥٩٩٨ لسنة ‏‏٢٠١٨ جنح الحسينية و محضر رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية‎ .‎

كما قامت الحملة التفتيشية بضبط مخزن أدوية غير مرخص بالمخالفة للقانون ببحر البقر –‏مركز الحسينية وعثر بداخله علي عدد ١٣٧ عبوة‎ / ‎زجاجة /قرص لأدوية مهربة مجهولة ‏المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ، وعبوات عينات طبية مجانية ، بالإضافة إلى عدد كبير ‏من السرنجات متعددة المقاسات ، و تم تشميع المخزن بكامل محتوياته من أدوية و‏مستلزمات طبية و تم عمل محضر رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية‎.
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