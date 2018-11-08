ضبط أدوية مخدرة وأخرى مجهولة المصدر داخل صيدليات مخالفة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة للمتابعة المستمرة لمخازن وشركات توزيع الأدوية والصيدليات قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع الرقابة التموينية بحملة تفتيشية مكبرة علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمركز الحسينية .
واكد "مسعود" أنه أسفرت الحملة عن ضبط ٢٤٠٥ قرصا / عبوة / زجاجة لأدوية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة و مهربة ، و أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، و أدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، و عينات طبية مجانية معدة للبيع ، و أدوية و مستلزمات صدر بها منشور من وزارة الصحة. و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة و تحرير المحاضر ضد للمخالفين بأرقام ( ٢٥٩٩٣ ، ٢٥٩٩٤، ٢٥٩٩٥، ٢٥٩٩٦ ، ٢٥٩٩٧ ، ٢٥٩٩٨ لسنة ٢٠١٨ جنح الحسينية و محضر رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية .
كما قامت الحملة التفتيشية بضبط مخزن أدوية غير مرخص بالمخالفة للقانون ببحر البقر –مركز الحسينية وعثر بداخله علي عدد ١٣٧ عبوة / زجاجة /قرص لأدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ، وعبوات عينات طبية مجانية ، بالإضافة إلى عدد كبير من السرنجات متعددة المقاسات ، و تم تشميع المخزن بكامل محتوياته من أدوية ومستلزمات طبية و تم عمل محضر رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية.