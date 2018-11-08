ضبط أدوية مخدرة وأخرى مجهولة المصدر داخل صيدليات مخالفة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار ‏تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة للمتابعة المستمرة لمخازن ‏وشركات توزيع الأدوية والصيدليات قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع ‏الرقابة التموينية بحملة تفتيشية مكبرة علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمركز الحسينية .





واكد "مسعود" أنه ‏أسفرت الحملة عن ضبط ٢٤٠٥ قرصا / عبوة / زجاجة لأدوية متنوعة منها أدوية ‏مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة و مهربة ، و أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد ‏المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة ‏أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، و أدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما ‏يعرضها للتلف، و عينات طبية مجانية معدة للبيع ، و أدوية و مستلزمات صدر بها منشور ‏من وزارة الصحة. و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة و تحرير المحاضر ضد ‏للمخالفين بأرقام ( ٢٥٩٩٣ ، ٢٥٩٩٤، ٢٥٩٩٥، ٢٥٩٩٦ ، ٢٥٩٩٧ ، ٢٥٩٩٨ لسنة ‏‏٢٠١٨ جنح الحسينية و محضر رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية‎ .‎



