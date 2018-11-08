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فن

رامي وحيد يكشف عن شخصيته في قيد عائلي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:55 ص
رامي وحيد
رامي وحيد
سعيد فراج
يجري الفنان رامي وحيد استعداداته الأخيرة لبدء تصوير المسلسل الضخم "قيد عائلي" الذي تعاقد على المشاركة فيه مؤخرًا، وينتظر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وقال وحيد، في تصريح لـ «صدى البلد»، إنه يجسد في أحداث المسلسل شخصية «هشام كامل الخولي»، صاحب جيم، وهو متزوج من شريكته في الجيم سمر (مريهان حسين)، وزوجته الثانية تُدعى أماني (الفنانة سيمون)، وبالإضافة إلى ذلك يدخل قصة حب مع جميلة (الفنانة دينا فؤاد).

وأضاف أن والده يجسده في الأحداث الفنان القدير عزت العلايلي، ووالدته تجسدها الفنانة القديرة بوسي.

ويعد مسلسل "قيد عائلي" عملا اجتماعيا مختلفا، من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار، ويلعب بطولته مجموعة من النجوم وهم: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، محمد رياض، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، دينا فؤاد، صبري فواز، أروى جودة، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، محمد نجاتي، ريم البارودي، خالد سرحان، محمد محمود عبد العزيز، ميريهان حسين، رامي وحيد، أميرة هاني، محمد عز، كارولين عزمي، إنعام سالوسة، هالة فاخر، نبيل نور الدين، مهند حسني، والمطربة الشعبية هدى، والمطربة ياسمين نيازي، نبيل عيسى، أحمد التهامي، وهشام المليجي، كريم عبد الخالق، وعمر الشناوي، ومنى فاروق، كما يشارك في المسلسل بالتمثيل المخرج محمد سلامة في أول تجربة تمثيلية له.
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