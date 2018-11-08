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أخبار العالم

ارتفاع قتلى هجوم كاليفورنيا إلى 13 شخصا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:13 م
أحد مصابي الهجوم
أحد مصابي الهجوم
أحمد قاسم
أعلن جيوف دين قائد شرطة منطقة فينترا بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن ارتفاع أعداد ضحايا هجوم إطلاق النار داخل أحد مطاعم منطقة ثاوزند أوكس في المدينة إلي 13 شخصا وإصابة العشرات حتى الآن.

ووصلت قوات التدخل السريع التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" منذ ساعة إلى موقع الهجوم؛ وذلك بعد أن أطلق مسلح، النار عشوائيًا داخل المطعم؛ ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وقالت شرطة المدينة، في بيان مقتضب، إن المسلح لاذ بالفرار بعد الهجوم، وإن قوات التدخل السريع طاردته إلى أن لقى مصرعه دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقال شهود عيان، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن منفذ الهجوم اقتحم أحد المطاعم بالمدينة وأطلق النار عشوائيًا، مستخدمًا رشاش نصف آلي ما أسفر عن وقوع ضحايا، مشيرين إلى أن المشتبه به توجه إلى أحد أفراد الشرطة وأطلق النار على رأسه ليموت الأخير في الحال.

وأوضح شاهد عيان آخر أن المهاجم قام بعد ذلك بإلقاء قنابل غاز داخل المطعم، ليلوذ بالفرار بعدها.
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