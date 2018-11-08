جامعة القاهرة تحتفظ بالصدارة في تصنيف SCimago الدولي للجامعات لعام 2018

أظهرت مؤشرات تصنيف "سيماجو" للجامعات لعام 2018، وهي مؤسسة دولية تهتم بنشر ترتيب الجامعات في البحث العلمي سنويًا على مستوى العالم، أن جامعة القاهرة احتفظت بصدارة الجامعات المصرية والرابع عربيًا، بينما حصلت الجامعة الألمانية بالقاهرة على المركز الثاني مصريًا والسابع عربيًا، في حين حصلت الجامعة اليابانية على المركز الثالث مصريًا والتاسع عربيًا.





وقالت جامعة القاهرة فى بيان لها، إن مؤشرات عام ٢٠١٨ أظهرت، أنه وفقًا للترتيب المصري للجامعات الحكومية تأتي جامعة القاهرة في المقدمة ويليها جامعات الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، قناة السويس، طنطا، المنيا، المنوفية، بنها، الفيوم، حلوان، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان، دمنهور، السويس، بورسعيد، جنوب الوادي".





ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل للبحث العلمي وزيادة معدلات النشر الدولي وتحسين نوعيته، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي إهتمامًا باستثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية بالجامعة في معالجة قضايا محددة تتعلق بالتنمية والاقتصاد.





وأضاف الخشت، أن عدد البحوث العلمية المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة في المجلات والدوريات العلمية المعتمدة لمختلف كليات الجامعة وقطاعاتها الأكاديمية، بلغت نحو 4 آلاف بحثًا علميًا باسم جامعة القاهرة حتي الآن، إلي جانب زيادة عدد الباحثين ومعامل التأثير والإستشهادات بالبحوث العلمية لجامعة القاهرة المنشورة دوليًا فى محافل البحث العلمى العالمية بنسبة 17.11، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة استحوذت علي نحو 18.5 % من مجموع النشر الدولي لمصر خلال عام 2018.





وأشار إلى زيادة مجالات التعاون مع الجامعات الأجنبية بهدف إنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث المشتركة ذات الصلة بالتنمية.



