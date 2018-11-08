النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 8 متهمين بالتظاهر أمام وزارة التعليم

استأنفت نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، على قرار قاضي المعارضات بإخلاء 8 متهمين بالتظاهر بدون تصريح أمام وزارة التربية والتعليم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.
وكان قرر المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل 8 أشخاص في واقعة اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام وزارة التربية والتعليم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.