النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 8 متهمين بالتظاهر أمام وزارة التعليم

استأنفت نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، على قرار قاضي المعارضات بإخلاء 8 متهمين بالتظاهر بدون تصريح أمام وزارة التربية والتعليم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.





وكان قرر المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل 8 أشخاص في واقعة اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام وزارة التربية والتعليم.



